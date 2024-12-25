Более 8 тысяч участников набрал просветительский проект ОМК «Культурный код»

В Объединенной металлургической компании (ОМК) завершился цикл лекций по истории искусства «Работай как художник». Опытные культурологи знакомили сотрудников с творчеством и биографией художников XIX-XXI веков и учили, как можно улучшить корпоративные компетенции через призму их работ. Лекции проводят совместно с Волго-Вятским филиалом государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Арсенал).

Как сообщает пресс-служба ОМК, это уже третий сезон проекта, который собрал более 8 116 слушателей онлайн и 850 присоединились к лекциям очно.

«Культурный код» — просветительский проект ОМК, помогающий развивать бизнес-компетенции через призму культуры. В этом году сотрудникам подготовили 9 лекций по истории искусств, которые позволяют посмотреть на корпоративные компетенции через оптику художественных практик.

Записи всех сезонов можно посмотреть и послушать на странице проекта на корпоративном портале «Точка роста».

«За три года «Культурный код» стал действительного востребованным проектом с активной аудиторией. В этом сезоне к лекциям присоединилось рекордное количество участников. В 2025 году мы продолжим развиваться и предлагать интересные для сотрудников мероприятия и новые форматы», – отметила начальник управления по методологии программ развития кадрового потенциала ОМК Анна Демидова.