Илья Яшин* объявлен в федеральный розыск

Оппозиционер Илья Яшин* объявлен в федеральный розыск.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы МВД РФ.

Напомним, Яшин* был освобожден в августе из колонии в рамках обмена заключенными. РФ и Запад обменялись осужденными в формате 8/16. Обмен прошел в аэропорту турецкой Анкары. Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин помиловал осужденных в России перед их обменом.

В декабре 2022 года суд приговорил оппозиционера к восьми с половиной годам колонии за распространение фейков о российской армии. Дело на него было заведено в июле 2022 года. До этого суд приговорил Яшина* к 15 суткам административного ареста "за неповиновение полиции".

* признан иноагентом в РФ