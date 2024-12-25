Экс-начальнику филиала ЖКУ Минобороны вменили злоупотребление

Попал под "уголовку" бывший начальник жилищно-коммунальной службы №9 филиала "Центрального жилищно-коммунального управления" Минобороны России по Центральному военному округу Дмитрий Есин. Ему вменили злоупотребление полномочиями.

В 2021 г. Минобороны России и ООО "Ижора проект плюс" заключили крупный госконтракт. Речь в нём шла о капремонте объектов учебного центра в Омске. Следователи полагают, что в мае 2023 г. Есин принял не выполненные работы, что стало причиной крупного имущественного ущерба государству, сообщает главное военное следственное управление СК РФ.

Ранее стало известно, что главе структурного подразделения "Центрального жилищно-коммунального управления" Минобороны России Ольге Бурлаковой вменили махинации при выполнении госконтракта. В 2018 г. центр договорился с ООО "СтройИдеал" о ремонте сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области. Сумма не разглашается, но речь идёт о многих миллионах рублей. В 2019 г. Бурлакова приняла некачественно выполненную работу. Результат – более 10 аварий на объектах водоснабжения городка и имущественный вред государству в 27 млн руб.