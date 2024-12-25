Загендиректора "Роскосмоса", подозреваемого в хищении, обвинили в получении взяток

Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов стал фигурантом дела о получении взяток в особо крупном размере, сообщает "Коммерсантъ".

Аналогичное обвинение также предъявлено директору подмосковного ООО "Кобитек" Михаилу Филиппову и индивидуальному предпринимателю Дмитрию Филиппову.

По версии следствия, фигуранты получали откаты от представителей различных компаний якобы за то, что соглашались приобретать у них "комплектующее оборудование и иные материалы" по ценам, значительно превышающим рыночные.

Фролова и двух его предполагаемых сообщников арестовали в декабре 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В СК полагают, что замглавы "Роскосмоса", используя служебное положение, вступил с ними "в преступный сговор". По версии следствия, при исполнении контракта Фролов похитил с соучастниками бюджетные средства при закупке оборудования на сумму не менее 435 млн рублей.

Ранее по уголовному делу в отношении замгендиректора "Роскосмоса" были арестованы складские помещения и машиноместо.

Фролов был назначен замглавы "Роскосмоса" в 2018 году. Он отвечал за реализацию государственной программы вооружения.