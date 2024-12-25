Исследование: россиянам не хватает доброго контента

Доброго контента не хватает 34% гражданам России.

Согласно исследованию МТС Live, 85% респондентов заявили, что это одинаково нужно и детям, и взрослым. 43% участников опроса понимают под таким словосочетанием всё, что вызывает позитивные эмоции и поднимает настроение, 38% считают добрым контентом хорошие новости в интернете и по ТВ, 27% — семейные развлечения и мероприятия.

По словам экспертов, 34% россиян предпочитают добрый контент в формате офлайн. Их любимые категории мероприятий — концерты (24%), спектакли и мюзиклы (22%) и выставки (13%).

34% респондентов указали, что потребность в такой позитивной информации ощущается в стрессовые или сложные периоды, сообщают "Известия".