В СПЧ предложили ввести уголовную ответственность за многоженство

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал пропаганду многоженства – очень опасным явлением.

По его словам, это ведет к экстремизму. Фадеев поддержал внесение прокуратурой представления в отношении председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России из-за разрешающей религиозное многоженство фетвы. Он предложил в уголовном порядке запретить многоженство, напомнив, что "в Советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства".

Глава СПЧ указал, что нормы шариата несовместимы со светским характером российского государства. Даже в Лиге арабских государств шариатское право действует всего в нескольких странах, подчеркнул он, сообщают "Ведомости".

23 декабря стало известно, что совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) отзывает фетву (разъяснение), разрешающую религиозное многоженство.

До этого Генеральная прокуратура России выступила против многожёнства.