Самые упоминаемые слова в 2024 году в соцсетях назвала "Медиалогия"

Слова "вайб", "сигма" и "квадробер" стали самыми упоминаемыми в социальных сетях России в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании "Медиалогия", сообщает ТАСС.

На первом месте - "вайб". Его использовали более чем в 5,7 млн сообщений. Это слово означает атмосферу, общее настроение, создаваемое каким-либо местом, человеком или действием.

На втором месте - "сигма" - 4 млн сообщений. Слово означает независимый и самодостаточный человек.

Третье место занял "квадробер" с упоминанием в 2,7 млн сообщений. Это представитель молодежной субкультуры, который имитирует поведение животных.

В десятку также вошли слова "капибара", "скуф", "тапать\тапалка, "инсайт", "докс", "пикми" и "нормис".

Список составляют по количеству сообщений в соцсетях, форумах и блогах в период с 1 января по 22 декабря 2024 года. В него вошли слова, которые недавно появились в русском языке или получили новые смысловые значения.

Ранее мы писали, что 11 слов стали главными претендентами на слово 2024 года по версии портала "Грамота.ру". В список вошли "инсайт", "вайб", "нарратив", "абьюз", "аскеза", "осознанность", "прилет", "пов", "сап", "скуф" и "нормис".

В пресс-службе портала отметили, что всего рассматривалось более 120 слов, в лонг-лист вошло 40 из них. Лингвисты портала выбирали слова по динамике частотности употребления в СМИ, поисковых запросах, а также проверили их на лингвистическую и общественную значимость.