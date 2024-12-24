Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак на ребенка в Прикамье

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о непринятии мер к отлову бродячих собак в Александровске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю.

Стаи животных регулярно бросаются на прохожих. В декабре стая собак накинулась на 10-летнюю девочку, к счастью, животных отогнали очевидцы. Отмечается, что ранее произошло аналогичное нападение на несовершеннолетнюю, однако мер к разрешению проблемы не принимается.

СКР региона проводит процессуальную проверку. Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

