Еще один поджог фейерверком банка произошел в Ставрополье

Фейерверк в банке на Ставрополье подожгла женщина после звонков мошенников. Ее задержали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Михаил Миненков.

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Он рассказал, что происшествие произошло сегодня почти в полдень по московскому времени в городе Невинномысске на улице Гагарина. Женщина зашла в отделение банка и зажгла фейерверк.

Она объясняет свой поступок тем, что ей позвонил неизвестный человек через мессенджер. Он сообщил ей, что все ее счета заблокированы, а деньги все списали.

После этого поступил звонок от "правоохранительных органов". Неизвестный сказал, что она разговаривала с мошенниками, и он ей поможет разблокировать счета. Но для этого нужно купить пиротехнику, зайти в отделение банка и зажечь её. А на звук придет полиция и поможет ей.

"Еще раз прошу проявлять бдительность в беседах с незнакомцами! Не поддаваться на уловки мошенников!" - призвал Миненков.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее мы сообщали, что более 20 россиян совершили диверсии с пиротехникой по заданию мошенников. Об этом изданию LIFE рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Мошенники угрозами и обманом привлекают простых людей к дестабилизирующей деятельности.

"В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизирующих действий", — говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый случай поджогов. Как минимум 13 разных поджогов совершены за последние двое суток в регионах России. Пять поджогов случились в Москве и Подмосковье. Так, в пятницу, 20 декабря в Бутово подожгли полицейскую машину, а на бульваре Яна Райниса - отделение банка. 21 декабря в МФЦ, расположенном в торговом центре "Форт" на востоке Москвы женщина взорвала петарду. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, там мужчина поджег пиротехническое изделие в в МФЦ в торговом центре, а позже попытался повторить действия в отделе полиции. Обоих задержали.