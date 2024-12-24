24 Декабря 2024
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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

В рамках работы уральского отделения ВРНС в Екатеринбурге в 2025 году начнет работу Уральский Медиа-центр 

Накануне сопредседатель Екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на завершающем в 2024 году заседании регионального отделения ВРНС подвел итоги и возглавил обсуждение планов работ на 2025 год.

Участники заседания обсудили основные тезисы выступления Святейшего Патриарха Кирилла на XXVI Соборном съезде ВРНС, который прошел в конце ноября в Москве. 

Впечатлениями от работы на съезде поделились советник главы региона Дмитрий Полянин,  директор областного медицинского колледжа, руководитель уральского «Красного Креста» Ирина Левина. С краткими сообщениями выступили участники делегации соборного съезда: уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, председатель Екатеринбургской Общественной палаты, ректор УрГЭУ Яков Силин, председатели комитетов ЗССО Вячеслав Погудин и Елена Чечунова. 

Также прошло обсуждение плана деятельности отделения на 2025 год. Екатеринбургское отделение ВРНС продолжит работу по популяризации духовно-нравственных ценностей. 

Свои предложения в план работы на будущий год внесли генерал-майор Аркадий Воробкало, заведующий кафедрой СУНЦ УрФУ Алексей Соловьев, директор уральского филиала «Российской газеты» Сергей Салыгин, писательница Татьяна Горкунова, руководитель РИА Накануне.RU Татьяна Николаева, начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов и другие соборяне. 

Большинство выступающих отметили необходимость усиления информационной работы отделения в части взаимодействия с экспертным и журналистским сообществом. 

По благословению митрополита Евгения в Екатеринбурге начнет свою работу Уральский Медиа-центр ВРНС, которому предстоит распространять соборные идеи и актуализировать их в информационной повестке региона и Большого Урала. В будущем году в регионе пройдет серия круглых столов ВРНС с участием федеральных и региональных экспертов и представителей медиа-сообщества по обсуждению тем, заявленных на соборном съезде.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Кроме того на заседании в состав Екатеринбургского отделения ВРНС были приняты ректор Екатеринбургской Духовной семинарии иеромонах Корнилий (Зайцев), председатель Ассоциации «Альфа-Урал» Вадим Просянкин, директор музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави», исполнительный директор Ассоциации музеев Наталья Просянкина.

Состоялось подписание соглашений о взаимодействии с Ассоциацией «Альфа» и  Музеем памяти воинов-интернационалистов «Шурави».

Также Митрополит Евгений вручил Патриаршую награду — Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского — соборянину Алексею Соловьеву, заведующему кафедрой СУНЦ УрФУ — во внимание к трудам на благо Русской Православной Церкви и в связи с 50-летием.

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

В завершение заседания Владыка Евгений сердечно поздравил соборян с грядущими праздниками и вручил на память новое издание ИППО, посвященное храмам Среднего Урала.

Теги: врнс, митропоит евгений, соборяне, уральский медиа-центр


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