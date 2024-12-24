В России банки резко сократили суммы одобряемых кредитов наличными

В России стали существенно меньше одобрять выдачу кредитов наличными – в ноябре показатель упал до минимума с начала 2019 г. до 140 тыс. руб.

Ещё в октябре эта сумма составляла 172 тыс. руб., а во втором квартале года превышала 200 тыс. руб. Снижая сроки кредитов и их объемы, "банки пытаются снизить свои кредитные риски", считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

"Чем выше срок кредита при текущих высоких ставках, тем выше вероятность "вызревания" портфеля на долгосрочном горизонте и роста просрочки", - цитирует "Ъ" Лопатина.