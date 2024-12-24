В Екатеринбурге в честь открытия зимнего RCC Extreme пройдут городские соревнования по слоупстайлу

В ближайшее воскресенье, 29 декабря, в Екатеринбурге состоятся официальные городские соревнования по слоупстайлу. Они пройдут в новом сноупарке на ГЛК "Уктус" в честь открытия зимнего RCC Extreme, организованного Русской медной компанией.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, соревнования имеют статус официального спортивного мероприятия, в нем могут участвовать райдеры из других регионов. Ожидаются спортсмены не только из Екатеринбурга и области, но и из Челябинска, Тюмени, Башкортостана.

Судьи будут оценивать техническую сложность, чистоту выполнения трюков, креативность и стиль катания. Завершающий штрих оценки – это общее впечатление от проката, включающее скорость и динамику взаимодействия с рельефом трассы. Слоупстайл требует от райдеров не только физической подготовки, но и творческого мышления, смелости и уверенности в своих силах.

Соревнования включены в календарный план спортивных мероприятий уральской столицы на 2024 год и пройдут в два этапа: первенство Екатеринбурга среди юниоров/юниорок (13-17 лет) и юношей/девушек (11-12 лет) и открытый формат, позволяющий как начинающим спортсменам, так и профессионалам показать свои навыки и побороться за призовые места. Старты начнутся с выступлений самых маленьких спортсменов от шести лет. Эти соревнования станут отличной возможностью для юных экстремалов проявить себя и выйти на новый уровень в мире экстремальных видов спорта.

Зарегистрироваться любой желающий сможет прямо на площадке в день турнира. Соревнования пройдут в дисциплинах "сноуборд" и "лыжи".

Программа:

9:30–10:30 Регистрация участников (все возрасты)

10:30–11:00 Общая тренировка

11:00–11:10 Открытие соревнований, построение, инструктаж спортсменов

11:10–15:00 Тренировка, соревновательные заезды

15:00–17:30 Тренировка финалистов, финальные заезды, награждение.

Справка

Слоупстайл – это одна из самых динамичных и зрелищных дисциплин экстремальных видов спорта, сочетающая в себе сложные акробатические элементы и безупречную технику. Участники проходят трассу, оборудованную трамплинами и джиббинговыми фигурами (перила, боксы, рейлы), выполняя трюки на каждом препятствии. С 1997 года слоупстайл является олимпийским видом спорта.

Сноупарк зимнего проекта RCC Extreme спроектирован с учетом рекомендаций тренеров школы олимпийского резерва, спортсменов и любителей, чтобы объединить все лучшее для райдеров разного уровня подготовки. Парк построен с учетом всех требований безопасности и будет доступен для свободного посещения до конца сезона.