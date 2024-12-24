В Екатеринбурге в честь открытия зимнего RCC Extreme пройдут городские соревнования по слоупстайлу

24 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Свердловская область Челябинская область Тюменская область Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в честь открытия зимнего RCC Extreme пройдут городские соревнования по слоупстайлу

В ближайшее воскресенье, 29 декабря, в Екатеринбурге состоятся официальные городские соревнования по слоупстайлу. Они пройдут в новом сноупарке на ГЛК "Уктус" в честь открытия зимнего RCC Extreme, организованного Русской медной компанией.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, соревнования имеют статус официального спортивного мероприятия, в нем могут участвовать райдеры из других регионов. Ожидаются спортсмены не только из Екатеринбурга и области, но и из Челябинска, Тюмени, Башкортостана.

Судьи будут оценивать техническую сложность, чистоту выполнения трюков, креативность и стиль катания. Завершающий штрих оценки – это общее впечатление от проката, включающее скорость и динамику взаимодействия с рельефом трассы. Слоупстайл требует от райдеров не только физической подготовки, но и творческого мышления, смелости и уверенности в своих силах.

Соревнования включены в календарный план спортивных мероприятий уральской столицы на 2024 год и пройдут в два этапа: первенство Екатеринбурга среди юниоров/юниорок (13-17 лет) и юношей/девушек (11-12 лет) и открытый формат, позволяющий как начинающим спортсменам, так и профессионалам показать свои навыки и побороться за призовые места. Старты начнутся с выступлений самых маленьких спортсменов от шести лет. Эти соревнования станут отличной возможностью для юных экстремалов проявить себя и выйти на новый уровень в мире экстремальных видов спорта.

Зарегистрироваться любой желающий сможет прямо на площадке в день турнира. Соревнования пройдут в дисциплинах "сноуборд" и "лыжи".

Программа:

  • 9:30–10:30 Регистрация участников (все возрасты)
  • 10:30–11:00 Общая тренировка
  • 11:00–11:10 Открытие соревнований, построение, инструктаж спортсменов
  • 11:10–15:00 Тренировка, соревновательные заезды
  • 15:00–17:30 Тренировка финалистов, финальные заезды, награждение.

Справка

Слоупстайл – это одна из самых динамичных и зрелищных дисциплин экстремальных видов спорта, сочетающая в себе сложные акробатические элементы и безупречную технику. Участники проходят трассу, оборудованную трамплинами и джиббинговыми фигурами (перила, боксы, рейлы), выполняя трюки на каждом препятствии. С 1997 года слоупстайл является олимпийским видом спорта.

Сноупарк зимнего проекта RCC Extreme спроектирован с учетом рекомендаций тренеров школы олимпийского резерва, спортсменов и любителей, чтобы объединить все лучшее для райдеров разного уровня подготовки. Парк построен с учетом всех требований безопасности и будет доступен для свободного посещения до конца сезона.

Теги: RCC Extreme, слоупстайл, турнир, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети