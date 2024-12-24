Глава Нефтеюганского района отчиталась в думе Югры о работе

Глава Нефтеюганского района Алла Бочко выступила в думе Югры. Она представила доклад о различных достижениях муниципалитета и ответила на вопросы депутатов.

Численность постоянного населения района на 1 января 2024 г. – 47 тыс. 486 жителей. Коэффициент рождаемости за январь-август 2024 г – 6,4 на 1 тыс. человек. Рождаемость в 1,3 раза превышает смертность. По данным на 25 ноября, уровень безработицы – самый низкий в Югре, 0,02%. Первый заместитель губернатора Югры Павел Тараканов спросил, как район готов к юбилеям 2025 г. – 80-летию Победы и 95-летию округа.

"Думаю, не стоит агитировать за то, что мы – патриоты. План мероприятий направлен на патриотическое воспитание молодёжи", - сказала Бочко.

Депутат от ЛДПР Виктор Сысун спросил об очистке дорог района – занимавшиеся этим компании не справились, и к делу подключилась "Северавтодор".

"Ежедневный контроль помогает качественной уборке. Я живу в Пойковском, там челябинский подрядчик работает, бывает, отправляем заявки, что что-то не так", - сказала Бочко.

Зашёл разговор о поддержке участников специальной военной операции. Когда её член едет на сборный пункт в Ханты-Мансийск, про его семью уже известна различная информация, и, если ей требуется улучшение жилищных условий, предлагают варианты. В итоге депутаты в итоге приняли отчёт к сведению.