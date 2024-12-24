24 Декабря 2024
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Фото: Стоян Васев

Ямальские нефтяники отмечают 60-летие знакового открытия

В "Газпромнефть-Ямале" отмечают юбилейную дату – 60 лет с момента открытия Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения.

Как рассказали Накануне.RU в компании, одно из крупнейших на полуострове Ямал месторождений было открыто 24 декабря 1964 года. В этот день из скважины Р-50 на Новопортовской площади был получен фонтан газа с суточным дебитом более 1 млн кубометров. Но из-за автономности территории и отсутствия инфраструктуры приступить к разработке запасов тогда не представлялось возможным.

Лишь в 2012 году было найдено логистическое решение и сформирована уникальная схема транспортировки нефти морским путем. В 2014-м "Газпромнефть-Ямал" начал полномасштабное бурение, а в 2016-м в акватории Обской губы установили терминал для круглогодичной отгрузки нефти. Это позволило ввести месторождение в промышленную эксплуатацию. Позже была создана система подготовки и транспортировки новопортовского газа – с 2021 года он поступает в Единую систему газоснабжения России.

Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение(2024)|Фото: Стоян Васев

"Это проект с большой и сложной историей, которую мы продолжаем создавать сегодня. Современные решения помогают нам эффективно развивать актив и справляться с задачами, решение которых 60 лет назад казалось невозможным. Нашему поколению удалось запустить северный промысел – это большая гордость и, конечно, ответственность. Важно достойно продолжать разработку месторождения, обеспечивая стабильную, эффективную и безопасную добычу", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну.

Сегодня предприятие развивает на полуострове не только промышленную, но и социальную инфраструктуру, способствует повышению качества жизни ямальцев и сохранению традиций коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

Теги: Газпромнефть-Ямал, месторождение, Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение


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