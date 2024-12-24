В Сургуте пьяного водителя автобуса сняли с рейса городского маршрута №47

В Сургуте пьяного водителя автобуса сняли с рейса городского маршрута №47. Информацию Накануне.RU подтвердили в окружном УМВД.

Водитель вел себя неадеватно. Мужчина то открывал, то закрывал двери, даже во время высадки людей. Очевидцы вызвали Госавтоинспекцию и "скорую". На водителя составлен протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. В адрес транспортного предприятия направлено представление об устранении недостатков и недопущения подобных фактов в будущем.

"Водителя 1963 года рождения привлекли к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его отстранили от работы и уволят по статье", - приводит слова директора "СПОПАТ" Александра Попова "СургутИнформТВ".