Бизнесмен Биков подал в суд на "Уралинформбюро" за публикации про мусорный полигон в Сысерти

Бизнесмен Артем Биков подал в суд на ООО "Уралинформбюро" за публикации на тему строительства мусорного полигона в Сысертском районе. Соответствующее дело находится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Гендиректор информационного агентства Вадим Дынин написал в своих социальных сетях суть претензии. По его словам, Биков утверждает, что не имеет никакого отношения к проекту размещения мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" у деревни Андреевка, против которого выступают жители Сысертского района. Он, по его словам, также не имеет отношения к компании СУЭНКО, чьих сотрудников в СКР подозревали в возникновении серьезного пожара в Кургане 7 мая 2023 года. Бикова также возмутило уничижительное высказывание в отношении него и его предполагаемого бизнес-партнера.

"По мнению Бикова, мои публикации нанесли ущерб его деловой репутации", - написал Дынин.

Заседание должно было состояться сегодня, однако было перенесено на 27 января 2025 года.

Напомним, "Агропромкредиту" принадлежит участок, на котором планируется построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг". Ранее Россельхознадзор заверял, что участок более трех лет не использовался по назначению (земли сельхозназначения), а значит, банк терял возможность решать дальнейшую судьбу поля. Однако представители "Агропромкредит" в суде смогли отстоять свою версию. Подробнее об этом мы писали ранее. Накануне банк передал земли сельхозназначения у деревни Андреевка компании "Экологические системы", которая и будет заниматься строительством комплекса "Екатеринбург-Юг".