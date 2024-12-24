Екатеринбургские депутаты Алексей Вихарев и Анастасия Немец подарили 700 пенсионерам новогоднее настроение

В Екатеринбурге уже в третий раз стартовала акция "Почта добра", в рамках которой одиноким пенсионерам, состоящим на учете в районных соцслужбах, готовят новогодние подарки. Инициатором идеи стала депутат гордумы Анастасия Немец, которой помогают с реализацией активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева.

"Снова подготовили и начали разносить новогодние подарки для бабушек и дедушек Екатеринбурга. Уже получаем от них обратную связь – улыбки, слова благодарности и даже слезы счастья. Каждый год к нашей акции присоединяется все больше детей. В очередной раз роль волшебников взяли на себя активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева", – рассказала Анастасия Немец.

В этом году принять участие в акции решили 70 школ и детских садов уральской столицы. Ученики и воспитанники принесли из дома продукты, теплые вещи, средства гигиены, самодельные открытки и многое другое.

"Социальная помощь – это одно из приоритетных направлений работы Волонтерского центра. На протяжении уже полутора лет мы поддерживаем пожилых жителей Екатеринбурга: консультируем по юридическим нюансам, помогаем с бытовыми вопросами. Традиционно присоединяемся к этой доброй акции. Работы много, но это приятные хлопоты, делающие людей счастливыми. Сделаем больше добрых дел вместе!" – отметил руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Коробки с "почтой" депутаты забрали из детских учреждений, после чего сформировали добрые "посылки" и передали соцработникам, через которых пенсионеры получат свои подарки уже на этой неделе. Всего в списке числится порядка 700 адресатов.

Напомним, Алексей Вихарев регулярно помогает жителям Екатеринбурга: устанавливает площадки во дворах, передает подарки детям к Новому году и Дню знаний, проводит ремонтные работы в школах, детских садах, больницах города на собственные средства. Большую поддержку получают от него педагоги и медики, участники СВО и их семьи.