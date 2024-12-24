Выплачивать 13-ю зарплату перед Новым годом могут обязать всех работодателей России

Выплачивать 13-ю зарплату перед Новым годом могут обязать всех работодателей России. С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Он направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает ТАСС.

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Как считает автор инициативы, такое поощрение повысит мотивацию сотрудников, а значит и производительность труда в период кадрового дефицита.

Миронов напомнил, что по нормам трудового кодекса, каждая организация принимает решение о поощрении сотрудников самостоятельно. Многие из них в итоге этого не делают.

В письме также говорится о том, что дополнительные деньги помогут семьям с невысокими доходами организовать отдых детям в зимние каникулы.

Шестого декабря сообщалось, что депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.

По задумке парламентариев, каждому пенсионеру в декабре будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия, так называемая тринадцатая пенсия.

Как пояснил лидер фракции Сергей Миронов, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами.

Депутат отметил, что дополнительная пенсия обезопасит пенсионеров, которые зачастую перед новогодними праздниками обращаются за "опасными" кредитами в микрофинансовые организации.