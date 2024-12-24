24 Декабря 2024
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Губернатор: В Югре 2025-ый будет годом исторического наследия

Губернатор Югры Руслан Кухарук на заседании думы региона выступил с посланием, в котором рассказал о положении дел в округе. Послушать главу региона собрались депутаты, а также другие представители власти, духовенства, общественности. В своём докладе политик отразил различные результаты жизни округа.

"Начинаю своё первое послание со слов благодарности тем, кто доверил мне управление округом. Главное – всем вам, дорогие югорчане. Приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие", - сказал Кухарук.

Политик сообщил, что ему "выпало руководить Югрой на переломе эпох, когда меняется мир, и новые правила округ встречает грудью". Губернатор отметил заслуги тех, кто "зажёг первые очаги цивилизации" на нынешней югорской земле, а также важную роль первопроходцев, открывших во второй половине XX века в Югре запасы "чёрного золота". В будущем году исполнится 65 лет со дня открытия Шаимской нефти.

"Предлагаю объявить 2025 г. в Югре годом исторического наследия", - сказал Кухарук.

Привёл губернатор различные экономические показатели развития округа. Показатель рождаемости в Югре превышает показатель смертности больше, чем в полтора раза. Валовый региональный бюджет растёт на 1 трлн руб. ежегодно, в 2024 г. он приблизится к 10 трлн руб. Безработица в декабре – 0,2%.

Укрепится связь городов округа с другими регионами. Сеть авиамаршрутов на новый полетный сезон сформирована с учетом запросов жителей: до девяти выросло количество маршрутов в Тюмень из Когалыма, Советского и Ханты-Мансийска. Подготовлены предложения еще по четырём маршрутам с частотой дважды в неделю: из Нижневартовска и Ханты-Мансийска – в Минводы, из Сургута – в Тобольск и Курган.

"Ожидаем решение Росавиации", - сказал Руслан Кухарук.

В округе появится уполномоченный по делам коренных народов. Югра должна выйти на новый виток развития, считает губернатор.

"Вам известна моя биография. Вы знаете, вся моя трудовая жизнь была посвящена гражданской службе. Служение общему благу я считаю своим призванием, своим долгом. С этого года мое служение – здесь, на родной Югорской земле. Служить буду честно и верно, рассчитывая на вас и вашу поддержку. Будущее ждет нас – но долго ждать не станет. Пора отправляться в путь", - сказал Руслан Кухарук.

Теги: Руслан Кухарук, губернатор, послание


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