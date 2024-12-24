В 2024 году меценаты в Свердловской области пожертвовали на благие дела более 22 млрд рублей

В 29 раз определили лучших благотворителей в Свердловской области. Общая сумма пожертвований меценатов составила более 22 млрд рублей.

Ежегодно главных меценатов отмечают на церемонии награждения в рамках Дней милосердия. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал о среднеуральских благотворителях.

«Приятно осознавать и наблюдать, как ежегодно увеличивается сумма благотворительной деятельности. Это ведь указывает и на развитие бизнес-климата в регионе, и что больше людей готовы поддерживать тех, кто в этом нуждается. У нас в принципе ген уральского предпринимательства заключается в том, что люди неравнодушны к тому, что происходит вокруг, и протягивают руку тем, кому нужна помощь», — сказал Дмитрий Ионин.

За 29 лет благотворительная деятельность составила более 296 млрд рублей, и это только то, что удалось оценить.

В уходящем году меценаты выделили рекордные 22,8 млрд рублей. На церемонии награждении были объявлены благодарности в 14 номинациях по различным направлениям: строительство, здравоохранение, культура, промышленность, ЖКХ и так далее.

Особое внимание было уделено и тем, кто помогает в социальной сфере. Дмитрий Ионин выразил благодарность председателю совета Фонда святой Екатерины Игорю Алтушкину. В 2024-м уральский промышленник вместе со другими учредителями организации проделал масштабную работу.

В этом году при поддержке Фонда святой Екатерины на берегу Шарташа появилось новое здание Свято-Елисаветинской обители, где будут ухаживать за неизлечимо больными людьми; несколько раз в Москву экстренно госпитализировали детей в критическом состоянии; в Алапаевске открыли и освятили храм Александра Невского, а в начале года в Россию была возвращена коллекция предметов великой княгини Ольги Александровны.