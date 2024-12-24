14 мирных жителей погибли в ноябре из-за ударов украинских беспилотников

94 мирных жителя России получили ранения в ноябре в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 14 человек погибли. Как пишет ТАСС, об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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По его словам, от ударов дронов пострадали 108 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

"Прежде чем нанести удар, боевики ВСУ фактически заглянули в глаза своим жертвам с помощью оптических систем, после чего нажали кнопку сброса ВОП (взрывоопасного предмета - прим. ТАСС), прекрасно осознавая мирный характер цели", - сказал Мирошник.

Посол отметил, что в ноябре выросло число ударных беспилотников. Их Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяли именно по гражданским объектам РФ.

По его словам, чаще всего они использовали беспилотники для ударов по пассажирским автобусам, автомобилям, жилью, объектам энергоснабжения, "непосредственно по мирным жителям, находившимся вне укрытий".

21 декабря произошла атака БПЛА на Казань. Как рассказали в Минобороны, дроны нападали в три волны с разных направлений.

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника, еще три подавлены РЭБ. ВСУ, по данным Mash, применили дроны "Лютый" для атаки на Казань. Такие беспилотники использовали для удара по Москве в ноябре, утверждает Telegram-канал.

Президент РФ Владимир Путин убежден, что все повреждения, которые были нанесены в результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Казань, будут устранены. Такое мнение он высказал, обращаясь к главе республики Рустаму Миниханову.

"Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани", - сказал президент.

Президент отметил, что противник пожалеет об этом и столкнется с еще большими разрушениями.