Банки существенно нарастили прибыль в ноябре

В России чистая прибыль банков в ноябре достигла 518 млрд руб.

Это в 1,5 раза выше октябрьского результата (348 млрд руб.), следует из нового обзора Центробанка РФ. Доходность на капитал (ROE) также возросла в 1,5 раза до 37% против 25,2% месяцем ранее. За январь – ноябрь банковский сектор заработал 3,6 трлн руб. чистой прибыли, которая превысила прошлогодние показатели на 12,5%.

Резкий рост прибыли главным образом произошел из-за переоценки валютных активов, которая принесла 140 млрд руб. – это в шесть раз больше результата октября (23 млрд руб.). Это связано с сильным ослаблением рубля к доллару в ноябре на 9,9%, сообщают "Ведомости".

Напомним, банковский сектор России по итогам 2024 года может заработать от 3,5 трлн до 3,8 трлн руб. чистой прибыли.