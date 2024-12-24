ДУМ отозвало разрешающую многоженство фетву после представления Генпрокуратуры РФ

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) отзывает фетву (разъяснение), разрешающую религиозное многоженство.

Как сообщил в Telegram его председатель Шамиль Аляутдинов, решение принято в связи с информацией о призыве Генпрокуратуры РФ отменить фетву и реакцией российской общественности. Отмечается, что совет не видит смысла вступать в полемику.

23 декабря Генеральная прокуратура России выступила против многожёнства. Напоминание о том, что Семейный кодекс не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке, содержится в представлении, внесённом председателю Духовного управления мусульман России.

До этого совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России одобрил многоженство.