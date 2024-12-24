Российские застройщики могут получить компенсацию затрат на кредиты

Застройщики в России могут получить компенсацию затрат на кредиты.

Министерство строительства РФ готовит соответствующую меру поддержки. Она затронет часть объектов, запущенных до 2024 года, и распространится на проекты 2025 и 2026 годов. На эти цели планируется выделить 29,6 млрд руб. Так как ставки по кредитам высоки, этого хватит только на 8 млн кв. м.

В Банке России и Минэкономразвития инициативу не поддерживают. В ведомстве не одобрили и предыдущую меру, которая касалась моратория на банкротство девелоперов. Как говорят представители отрасли, в настоящее время уже 97,5% проектов зависят от банковского финансирования, потому требуется помощь государства, сообщают "Известия".

Стоимость жилья в России продолжает неукротимо расти, а вместе с ней, вслед за ключевой ставкой Центробанка, проценты по ипотеке становятся совершенно неподъемными. В Госдуме нашли решение — нужно ограничить сверхдоходы застройщиков. Иначе говоря, сократить затраты на строительство домов.