Власти РФ допустили введение мониторинга цен на упаковку товаров

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о проработке включения упаковок в перечень продукции, за стоимостью которой следит кабмин.

По словам премьера, упаковочные материалы играют большую роль в цене многих товаров. Мишустин также заявил, что организован мониторинг цен на удобрения, металлопродукцию и стройматериалы. Глава кабмина призвал следить за тем, что происходит в рамках баланса спроса и предложения по всем ключевым товарам и услугам. Он указал, что важно уделять внимание ситуации на промышленных и торговых предприятиях, чтобы не допускать необоснованного завышения отпускных цен.

Мишустин отметил, что с начала года к середине декабря инфляция превысила 9%. Правительство ведет системную работу по этому направлению. С 23 декабря вступает в силу решение совета Евразийской экономической комиссии об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт сливочного масла до 15 июня следующего года, отметил Мишустин, сообщает Forbes.

Напомним, цены на сливочное масло в России с начала года выросли на 34,1%. За ноябрь продукт подорожал на 5,04%.