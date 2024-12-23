Генпрокуратура выступила против одобренного ДУМ многожёнства

Генеральная прокуратура России выступила против многожёнства. Напоминание о том, что Семейный кодекс не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке, содержится в представлении, внесённом председателю Духовного управления мусульман России.

Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России" противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, считают в Генпрокуратуре. Там потребовали устранить нарушения, пишет РИА Новости.

Ранее Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России одобрил многоженство. Как сообщил заместитель председателя совета и зампредседатель ДУМа, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, речь идет об условии равного отношения мужа к женам. Это допускается, в том числе при условии, если у супруги "существует неспособность к деторождению" по состоянию здоровья. В контексте равноправного отношения мужа ко всем женам муфтий указал, что оно должно проявляться в равном материальном обеспечении, в представлении отдельного жилья для каждой из них. Супруг должен проводить одинаковое количество времени со всеми женами по установленной очередности.

Аляутдинов отметил, что мужчине необходимо уведомить свою жену о намерении заключить брак с другой женщиной. Если жена не готова с этим мириться или не была поставлена в известность, она имеет право требовать расторжения никаха. При заключении второго и последующего религиозного брака мужчина обязан будет усыновить всех детей и нотариально оформить завещание.