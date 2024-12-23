На Ставрополье энергетик лишился поста после вечеринки с голой танцовщицей

В Минеральных Водах уволили руководителя электросетевой организации. Поводом стал новогодний корпоратив с участием танцовщицы.

"Предприятие к этому никакого отношения не имеет. Руководитель уже уволен. Со всеми руководителями филиалов проведена беседа о недопустимости таких мероприятий", - сказал телеканалу "Своё ТВ" генеральный директор ГУП "Ставэлектросеть" Сергей Крынин.

По словам Крынина, возглавляемое им предприятие не организует никаких мероприятий для коллектива за бюджетные деньги, и в Минводах денег из казны также не было. Ранее сеть облетели кадры с обнажённой танцовщицей на вечеринке с начальником электросетей. Как оказалось, мероприятие было частной вечеринкой.