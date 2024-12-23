"Фонтанка": В Петербурге полковник полиции сознался в убийстве журналиста

В Санкт-Петербурге полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста Максима Максимова. Преступление совершено в 2004 г.

18 декабря Смирнов сообщил следователю, что готов показать, где закопано тело Максимова. Это следует из протокола следствия, на который ссылается "Фонтанка", где работал погибший. Сегодня на предполагаемом месте сокрытия трупа идут раскопки.

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