Новые нацпроекты должны стартовать 1 января без задержек

Новые национальные проекты должны стартовать 1 января без задержек. Так на совещании по экономическим вопросам сказал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Они (новые нацпроекты - прим. ТАСС) должны стартовать без задержек с 1 января будущего года", - подчеркнул глава государства.

5 декабря премьер РФ Михаил Мишустин заявлял, что к старту новых нацпроектов в России все готово. Он напомнил; что в следующем году планируется запуск 20 новых нацпроектов.

Это, в частности, "Кадры", "Семья", "Инфраструктура для жизни", "Экономика данных и цифровая трансформация". 20-й нацпроект — "Биоэкономика" — будет разработан к апрелю.

На финансирование нацпроектов до 2030 года планируется направить более 40 трлн руб. федеральных средств, также привлечь не менее 13 трлн руб. из внебюджетных источников.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о завершении национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.