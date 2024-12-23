"Аэрофлот" начал давать скидку в 50% детям 2-12 лет

Авиакомпания "Аэрофлот" начала давать детям скидку на полёты. Улететь дешевле можно будет уже с 1 января 2025 г.

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Скидка в 50% для детей с гражданством России действует для любого тарифа эконом-класса по всей внутренней маршрутной сети и рейсов Группы "Аэрофлот", выполняемых под кодом SU. Для тарифов в рамках специальных льготных программ, таких как субсидируемые государством перевозки и "плоские" тарифы, сохраняется ранее установленный размер скидки, сообщает перевозчик.

Отметим, тему дороговизны перелётов для семей с детьми подняли на пресс-конференции президента России. В прошлом году, со слов президента, самолеты перевезли 105 млн пассажиров. Ответственность за дорогие билеты Путин возложил на авиакомпании, которые вводят недостаточно большие льготы для многодетных семей, и поручил решить эту проблему.

"Есть решение, по-моему, в кодексе изложено, что многодетные семьи с детьми должны предоставить льготу 50% тарифа. Что делают компании? Это от стандартного тарифа. Что авиационные компании делают? Они вводят свои льготы. Маленькие, незначительные. Но это уже не стандартный тариф. Поэтому скидку 50% предоставить не будем. Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство и вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года", — отметил президент.