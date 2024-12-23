РАНХиГС: Максимальный размер больничного в 2025 году составит 5,7 тысяч в день

Максимальный размер больничного в следующем году в России составит 5,7 тысяч рублей в день. Об этом рассказал ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, сообщает LIFE.

Для получения такого больничного нужно иметь доход за 2023 год в 160 тысяч рублей, а за текущий - 185 тысяч.

Эксперт отметил, что увеличение максимального размера больничного связано с ростом зарплат, так как формула, используемая правительством для расчета пособия, учитывает изменения в оплате труда.

Ляшок напомнил, что для получения максимальной суммы пособия должен быть официальный трудовой стаж не менее восьми лет, а заработная плата за последние два года должна составлять не менее 230% от средней по стране.

Ранее РИА Новости сообщало, что Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года. Сейчас закончено публичное обсуждение законопроекта, подводятся его итоги.

По новому проекту, если в течение полугода больничный оформлялся четыре раза, то лечащий врач должен будет передавать все справки врачебной комиссии.

Исключением будут случаи ухода за больным родственником, медицинская реабилитация, получение медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии.

По задумке Минздрава, инициатива призвана улучшить качество оказания медпомощи россиянам и выявлять заболевания на ранней стадии.