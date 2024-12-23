В Тюмени рабочий на стройке упал с высоты в вентиляционную шахту

В Тюмени рабочий погиб на стройке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Трагедия произошла 21 декабря, днем, на стройплощадке ЖК "Мятный" по ул. Кулибина 116. 34-летний рабочий подрядной организации упал с высоты в вентиляционную шахту. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался в Областной больнице №2.

Прокуратура проводит проверку по факту несчастного случая. Проверяется соблюдение законодательства об охране труда и производственном травматизме. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.