Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве приглашенной в гости семейной пары, отправили в СИЗО

В Екатеринбурге в одной из квартир по улице Победы была убита супружеская пара. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, обвиняемому уже избрана мера пресечения.

Трагедия произошла 20 декабря, когда хозяева квартиры - 33-летний местный житель со своей сожительницей пригласили супружескую пару отметить предстоящие новогодние праздники. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры схватился за нож и зарезал гостя, а после напал и на его супругу.

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Чекмарева. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ", - сообщают в пресс-службе суда.

Обвиняемого поместили под стражу до 19 февраля 2025 года включительно. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение трех суток.