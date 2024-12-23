Пассажиропоток авиаперевозок по итогам года вырос на 2-2,5%

Российские авиакомпании по итогам 2024 года увеличат пассажиропоток на 2-2,5% по сравнению с 2023. По прогнозам, перелеты совершат до 110 млн человек. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр транспорта России Роман Старовойт.

По его словам, из-за санкций предполагали, что гражданский флот в России перестанет существовать вообще.

"Этого не произошло. Напротив, мы видим рост авиационной мобильности", - сказал министр.

Он добавил, что, несмотря на все сложности, РФ своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники и обеспечивает поддержание летной годности.

Всего в России работает 18 авиакомпаний, а также зарубежные, которые перевозят пассажиров в 38 государств.

В этом году из федерального бюджета на авиакомпании выделили 25 млрд рублей. Они направлены на субсидии для поддержки пассажиров. В стране есть три такие программы: полеты на Дальний Восток и в Калининград и прямые рейсы между регионами.

Ранее мы сообщали, что Министерство транспорта России осуществляет переговоры по запуску прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном.

Как заявил глава ведомства Роман Старовойт, власти ведут переговоры со многими зарубежными авиакомпаниями дружественных стран.

"У нас постоянно меняется маршрутная сеть", - заявил глава Минтранса. По его словам, для запуска авиасообщения с любой страной прежде необходимо обсудить с авиаперевозчиками перспективы пассажиропотока.