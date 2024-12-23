Число погибших в пожарах резко выросло в России

За три дня в России на пожарах погибли 67 человек, из них 1 ребенок, сообщает МЧС. Всего потушили 1 739 пожаров, из них 946 - в жилом секторе.

Пострадали 382 человека, из них 52 детей, спасены 315 человек, в том числе 83 ребенка.

Причиной пожаров в основном стали нарушения при эксплуатации печей и непотушенные окурки.

Специалисты МЧС рекомендуют не оставлять детей без присмотра, следить за затопленной печью, не перегружать электросеть. Также они советуют установить дома пожарный извещатель. Устройство среагирует на дым и звуком разбудит спящего.

Ранее сообщалось, что в Тюмени неизвестный занимается поджогами в многоэтажках. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 20 декабря утром произошло возгорание электрощитовой в многоквартирном доме по ул. Эрвье.

Прокуратура организовала проверку с привлечением специалистов контролирующих органов.