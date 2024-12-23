Кремль: реальных импульсов для встречи Путина и Трампа нет

Предпосылок для проведения встречи президента России Владимира Путина с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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"Пока никаких реальных импульсов не было", — уточнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским лидером для обсуждения урегулирования конфликта вокруг украины.

Об этом он заявил во время выступления на конференции Turning Point USA, которая прошла в Аризоне. По словам политика, Путин выразил желание встретиться с ним в кратчайшие сроки. Трамп отметил, что будет ждать этой встречи, ведь обе стороны должны как можно скорее положить конец вооруженному конфликту, назвав его "ужасным". Политик подчеркнул, что, будь он президентом вместо американского лидера Джо Байдена, этого бы не произошло.