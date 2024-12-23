В Тюмени из-за смертельного ДТП ограничили движение на федеральной трассе

Для легковых автомобилей организован объезд через с.Новая Заимка. Движение грузовых автомобилей полностью ограничено.

Здесь столкнулись три большегруза и легковой автомобиль "Лада Приора". В ДТП погиб водитель автомобиля "КамАЗ", два человека получили ранения.

Из-за ДТП ограничено движение на 120-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск под Заводоуковском, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



