23 Декабря 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Старовойт: РФ рассматривает запуск прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

Министерство транспорта России осуществляет переговоры по запуску прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном.

Как заявил глава ведомства Роман Старовойт, власти ведут переговоры со многими зарубежными авиакомпаниями дружественных стран. "У нас постоянно меняется маршрутная сеть, - заявил глава Минтранса. По его словам, для запуска авиасообщения с любой страной прежде необходимо обсудить с авиаперевозчиками перспективы пассажиропотока.

"Наверное, для того, чтобы "раскатать" маршрут, нужно начать с чартерных рейсов, чтобы пассажиры понимали, как работает туристическая инфраструктура, можно ли планировать поездки, как обеспечивается безопасность. Если есть пассажиропоток, есть и возможность перенаправить отдельные воздушные суда на эти направления", - отметил Старовойт.

Напомним, в 2024 году зафиксирован небывалый рост цен на авиабилеты. В августе стоимость перелета в эконом-классе выросла на 30%, следует из данных Росстата. Средняя цена перелета в экономическом классе в расчете на 1 тыс. км пути в августе составила 7912,64 руб. Это антирекорд для августа за все время ведения статистики (с 2000 года). Похожий существенный рост цен наблюдался в августе "кризисного" 2008 года.

Теги: авиация, авиакомпании


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