В России могут упростить удаление подделок с маркетплейсов

В России могут упростить удаление контрафакта с маркетплейсов.

Шесть отраслевых ассоциаций обратились с такой инициативой в правительство РФ. Меру просят закрепить в готовящемся законе "О платформенной экономике". Обязанность снимать такие товары с продажи по просьбе правообладателя могут возложить на маркетплейсы.

В настоящее время подделки с онлайн-площадок удаляются в ручном режиме, но затем приходится судиться с продавцами. Участники рынка говорят, что доля подделок во многих сегментах онлайн-торговли достигает 30%.

В маркетплейсах указали, что уже принимают необходимые меры для борьбы с контрафактом, поэтому дополнительное регулирование избыточно, сообщают "Известия".

Ранее маркетплейсы освободили от отчислений в 3% за распространение рекламы в Сети.