На Забайкальской железной дороге столкнулись два грузовых поезда: сошли 24 вагона с углем

Сегодня утром, на станции Бушулей Забайкальской железной дороги вследствие соударения двух грузовых поездов с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.

Предварительная причина - излом оси колесной пары. В компании ведется расследование.



В РЖД работает штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева. На месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Из-за этого произошла задержка движения поездов. Инцидент произошел в 07.30 по местному времени, в 10.05 движение было открыто. Все задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам. РЖД принимают меры по вводу поездов в график.

На станции продолжаются восстановительные работы. С задержками столкнулись пассажиры поездов № 9 Владивосток – Москва, № 10 Москва – Владивосток. На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров этих поездов было организовано питание.