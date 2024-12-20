Непригодное для проживания жилье нельзя будет купить на маткапитал

Непригодное для проживания жилье нельзя будет купить на материнский капитал. Законопроект об этом одобрил сегодня Совет Федерации России, сообщает сайт системы обеспечения законодательной деятельности.

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Новый закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Семьям теперь придется доказывать, что квартира, которую они хотят купить, подходит для жизни. Недвижимость должна соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к жилому помещению.

Инициаторы говорят, что ограничения нужны из-за распространенности мошеннической схемы приобретения непригодного для жизни жилья. Также фиксировалось множество случаев правонарушений при покупке таких объектов для обналичивания средств маткапитала.

Ранее мы сообщали, что правительство внесло в Госдуму проект о продлении программы маткапитала до 2030 года. Ранее срок действия программы был обозначен до 31 декабря 2026 года. Продлить ее до 2030 года предложил президент Владимир Путин в феврале 2024 года.

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о продлении программы материнского капитала до 2030 года. По его словам, это окажет помощь почти 5 млн семей.