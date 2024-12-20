В Тюмени неизвестный занимается поджогами в многоэтажках

В Тюмени неизвестный занимается поджогами в многоэтажках. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, сегодня утром произошло возгорание электрощитовой в многоквартирном доме по ул. Эрвье.

Прокуратура организовала проверку с привлечением специалистов контролирующих органов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также требований пожарной безопасности.

Ход процессуальной проверки поставлены на контроль.

Отметим, что это не первый случай. 17 и 18 декабря 2024 года произошло возгорание проводки в электрощитах в трех подъездах многоквартирного дома по ул. Первооткрывателей. Также 17 декабря был пожар на ул. Максима Горького.

По данным фактам в ОП-7 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).