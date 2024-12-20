20 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Уралкалия&quot;

В "Уралкалии" подведены итоги традиционного конкурса "Человек года"

В "Уралкалии" подведены итоги конкурса "Человек года". По итогам голосования победителем стал Вячеслав Чудинов, водитель погрузчика ООО "Автотранскалий". Об этом сообщили в пресс-службе "Уралкалия". 

Конкурс "Человек года" проводится с 2016 года. Кандидатуры сотрудников — участников конкурса выдвигают трудовые коллективы подразделений. Основными критериями для выдвижения работников являются профессионализм, высокие результаты в работе, умение работать в команде, способность делиться опытом и знаниями.

Ежегодно в конкурсе участвуют 12 человек, о них рассказывают в корпоративных СМИ. Итоги подводятся в конце года при помощи голосования в мобильном приложении Компании. Побеждает кандидат, за которого отдано больше всего голосов.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО "Уралкалий", отметила:

"Конкурс "Человек года" — это не просто проект, это отражение нашей корпоративной культуры и ценностей. С момента своего запуска он стал самым народным и значимым событием для всех сотрудников. Этот конкурс позволяет нам не только отмечать достижения наших коллег, но и вдохновлять друг друга на новые свершения".

Теги: Уралкалий, человек года


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