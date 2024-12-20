Путин: Нынешнее поколение сотрудников органов безопасности бережно хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников ФСБ с Днём работника органов безопасности.

"Сегодня мы чествуем профессионалов и патриотов, которые твёрдо стоят на страже национальных интересов России, защищают её конституционный строй и территориальную целостность, обеспечивают безопасность граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз. На протяжении многовековой истории нашей Родины органы безопасности были её верной, прочной опорой. И сегодня наш долг – вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб, почтить память ветеранов, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость нашей страны, в том числе внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, 80-летие которой мы торжественно отметим в мае наступающего года. Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников органов безопасности бережно хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников, добивается новых результатов, действует наступательно, грамотно и ответственно", – отметил он.

Он высказал особые слова признательности тем, кто сегодня решительно действует на Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах, участвует в эффективных рейдах в тылу противника, по линии наших разведывательных структур добывает ценную информацию, необходимую для защиты Отечества, для безопасности мирных граждан, для достижения всех целей специальной военной операции, для укрепления технологического, экономического суверенитета России, наших позиций в мире.



