Полки с бесплатной едой для нуждающихся могут появиться в российских магазинах

Полки с бесплатной едой для нуждающихся, возможно, появятся в российских магазинах. Это называется фудшеринг. С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, пишет ТАСС.

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Он направил письмо министру промышленности и торговли России Антону Алиханову.

Товары будут отдавать пенсионерам и другим социально незащищенным категориям граждан на основании документов.

Также Миронов предлагает ввести налоговые льготы для компаний, который будут участвовать в фудшеринге. Кроме того, нужно развивать "инфраструктуру и коммуникации для быстрого и эффективного распределения продуктов". Он добавил, что у таких товаров не должно быть истекшего срока годности.

Миронов объясняет, что в стране как никогда актуальна проблема нерационального использования продуктов с истекающим сроком годности.

"Наибольший объем так называемых пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: хлеб, молочные продукты, овощи", — сказал он.

Еду отправляют на свалку. По его словам, благодаря фудшерингу можно сократить количество отходов, продукты станут доступными для нуждающихся.

Слово "фудшеринг" внесли в орфографический онлайн-словарь "Академос" Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН в ноябре. По словам президента фонда Юлии Назаровой, это позволит быстрее развивать в стране фудшеринг как вид благотворительности.