В школе №1 Излучинска пьяный ученик, предположительно, избил директора

В школе №1 Излучинска (Нижневартовский район) на прошлой неделе пьяный ученик девятого класса прямо в стенах учебного заведения избил директора. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников сообщает канал "Мегаполис".

"Полторы недели назад в школе №1 действительно "была заварушка", в результате которой школьника-подростка отчислили из учебного заведения", - сообщает канал. Официальных комментариев по ситуации от руководства школы нет.

В окружном департаменте образования, в ведении которого находятся все учебные заведения Югры, не стали комментировать инцидент. В окружном УМВД сообщили, что полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего в излучинской школе.