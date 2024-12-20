Раскрыт картель по двум нацпроектам на 2,8 млрд

Антимонопольщики раскрыли картель, который организован во время реализации двух нацпроектов, "Демография" и "Образование". Речь идёт о сумме в 2,8 млрд руб.

Участники картеля претворяли в жизнь антиконкурентное соглашение ради поддержания цен в пяти торговых процедурах. Часть торгов проходила по нацпроектам "Демография" и "Образование".

Речь идёт о стратегии с условным названием "таран". Её цель – ценовая дезориентация добросовестных участников и обеспечение победы заранее определённого лица. Общая сумма госконтрактов составила 2 млрд 866 млн 510 тыс. 383 руб.

Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят штрафы, сообщает ФАС.