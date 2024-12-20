Экс-солистка группы "ВИА Гра" Седокова находится в тяжелом состоянии в больнице

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова находится в тяжелом состоянии в московской клинике. Ее госпитализировали после смерти бывшего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

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Как рассказал ТАСС представитель артистки, врачи пока не готовы ее выписать.

"Анна в больнице под постоянным наблюдением врачей. Состояние тяжелое. Неделю она точно пробудет в больнице", — сказала собеседница издания.

Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом на фоне новостей об уходе спортсмена из жизни. Певица выложила видео из частной клиники — на нем она лежит на медицинской кушетке под капельницей и плачет.

Как ранее сообщало издание championat.com, баскетболиста нашли мертвым в ночь с 16 на 17 декабря в бизнес-отеле в центре Москвы.

9 декабря стало известно о разводе Анны и Яниса. Накануне трагедии, 16 декабря, Анна отпраздновала свой день рождения.

Подробности смерти спортсмена пока неизвестны. Ведется расследование.

Янис Тимма в 2010 году завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы вместе со сборной Латвии. В 2015 году он начал играть в петербургском "Зените", где провёл два успешных сезона.

В 2017 году он перешёл в Евролигу, где выступал за такие клубы, как "Баскония" и "Олимпиакос".