ТМК присвоен рейтинг устойчивого развития на уровне AA.esg по версии агентства НРА

Трубной металлургической компании (ТМК) присвоен рейтинг устойчивого развития Национального рейтингового агентства (НРА) на уровне AA.esg. Эксперты оценили как "очень высокий" уровень интеграции повестки устойчивого развития в деятельность ТМК и качества соблюдения компанией соответствующих практик, сообщает пресс-служба компании.

По экологической компоненте ТМК получила высокую оценку. Это обусловлено включением концепции устойчивого развития в бизнес-стратегию компании и высокой степенью регламентации экологических практик, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. На мнение экспертов также положительно повлияла высокая степень зрелости интегрированной системы управления экологическими и климатическими рисками, наличие оценки экологических практик подрядчиков и поставщиков и положительная динамика затрат на охрану окружающей среды.

Социальная политика ТМК получила очень высокую оценку. Авторы исследования отметили значительный уровень социальной поддержки, которую ТМК оказывает сотрудникам и членам их семей, и существенные инвестиции в человеческий капитал. Отдельно эксперты отметили комплексную систему охраны труда, последовательную реализацию социальных и корпоративных мероприятий в регионах присутствия и высокий уровень регламентации социальных практик.

Процессы корпоративного управления в компании были удостоены максимальной оценки. Этому способствовал должный уровень регламентации и организации системы корпоративного управления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, интеграция вопросов устойчивого развития в деятельность Совета директоров и создание в рамках него отдельного комитета — по стратегии и устойчивому развитию. Эффективная функция управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита положительно повлияла на результаты исследования.