80 тысяч рублей будут платить продавцы вейпов за повторную продажу детям

Закон о штрафах до 80 тыс. рублей за неоднократную продажу вейпов детям сегодня одобрил Совет федерации.

Читайте также: Депутаты одобрили введение уголовной ответственности за продажу кальянов и вейпов подросткам

Как сообщает ТАСС, также продавцам теперь грозят исправительные работы до одного года.

Депутаты Государственной думы 17 декабря приняли во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним сигарет, табачной продукции и устройств для ее потребления, таких как кальяны и вейпы.

Недобросовестных продавцов, в зависимости от тяжести преступления, будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, либо давать исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности.

Кроме того, за производство и ввод в оборот табачных изделий или никотинсодержащей продукции без маркировки штрафы вырастут для должностных лиц с 30—50 тысяч рублей до 300—500 тысяч рублей, для юрлиц — с 200—300 тысяч рублей до 700 тысяч —1 миллиона рублей. За продажу табачных изделий без маркировки штрафы повысят для граждан с 10—20 тысяч рублей до 100—150 тысяч рублей, для должностных лиц — с 30—50 тысяч рублей до 300—500 тысяч рублей, для юрлиц — с 300—500 тысяч рублей до 1—1,5 миллиона рублей.

Авторы законопроекта в пояснительной записке приводят данные Роспотребнадзора, согласно которым, количество точек продажи вейпов за год выросло на 130% — с 52,4 тысяч в 2023 году до 120,8 тысяч во 2 квартале 2024 года. Также 43% продукции находится в обороте с нарушениями без обязательной маркировки, а в 47% случаев продажа вейпов происходит с нарушениями закона (открытая выкладка, продажа в близи школ, продажа подросткам).